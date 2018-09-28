(Özel) TOFAŞlı Diante Garrett: "Kendimi göstermek istiyorum"

Gürkan DURAL / BURSA,() -

TOFAŞ’ın deneyim guardı Diante Garrett, İtalya’ya kıyasla Türkiye liginin daha sert olduğunu belirterek, "O mücadelede kendimi göstermek istiyorum" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TOFAŞ’ta ABD’li oyun kurucu Diante Garrett, Demirören Haber Ajansı’na () açıklamalarda bulundu. Hazırlık dönemini iyi geçirdiklerine işaret eden ABD’li guard, takımdaki son atmosfere dair, "Çok iyi bir arkadaşlığımız var, çok çalışkan bir grubuz. Gerçekten iyi çalışıyoruz. Önümüzdeki sezon için de bunu sürdürerek ligde de iyi yerlere gelmek istiyoruz" şetklinde konuştu.

Geride kalan 9 hazırlık maçında başarılı bir oyun ortaya koyan ve takımın en skorer isimlerinden biri olan Diante Garrett, maçı başı 14.6’lık sayı ortalamasını yakaladı. Hücumda etkili bir güç olan ABD’li oyuncu, kendi ve takımın performansına ilişkin ise "Hazırlık dönemini iyi geçirdim ama tabii ki daha iyi olabilirim. Bunun için çalışmaya devam ediyorum. Takım olarak da her seferinde üzerine koyarak devam ettik. Sezon öncesinde daha da üzerine koyacağımızı düşünüyorum. Gelişimimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Hazırlık maçlarını da değerlendiren ve sertlik vurgusu yapan Diante Garrett, "Hazırlık döneminde oynadığımız takımlara karşı çok sert maçlar oynadık. Herkesin söylediği şey İtalya ligine karşı Türkiye liginin çok daha kaliteli olduğu çok daha sert olduğu. Bende bunu dört gözle bekliyorum. O mücadelede kendimi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak FIAT Torino’da forma giyen NBA patentli ABD’li gard Diante Garrett, 2012-2014 Yılları arasında NBA’de Phoenix Suns ve Utah Jazz formalarını giymişti. Garrett, geçtiğimiz sezon İtalya’da liginde 29 maçta 13.6 sayı, EuroCup’ta ise 16 maçta 14.6 sayılık ortalama ile boy gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Garrett'in açıklamaları

-Fotoğraf çekiminden detaylar

-Şut çalışmasından detaylar

(FOTOĞRAFLI)