(ÖZEL) Ramazan Keskin: "Bursaspor altyapısı bir hazine"

Gürkan DURAL / SERİK,(ANTALYA),()

Bursaspor’un altyapısı olan Vakıfköy’ün Türk futboluna son armağanlarından biri olan Ramazan Keskin, bu sezon hayallerinin gerçekleştiğini belirtti. “Bursaspor altyapısı bir hazine” diyen 20 yaşındaki oyuncu, "Samet Aybaba bize baba gibi yaklaşıyor. Şans da veriyor ve şans geldiğinde iyi değerlendirdiğimizde devamı geliyor" dedi.

Bu sezon altyapıdan çıkardığı oyuncularla adından söz ettiren ve ligde de en fazla altyapıdan yetişen oyuncusuna süre veren ekip olan Bursaspor’da performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan 20 yaşındaki Ramazan Keskin, Demirören Haber Ajansı’na () açıklamalarda bulundu. 2-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen kampın yorucu ve tempolu bir çalışma ile geçtiğine işaret eden genç oyuncu, “Ağabeylerimiz ve kardeşlerimiz ile iyi bir birlik olduk” diyerek süreci özetledi.

“TÜRKİYE’NİN EN İYİ ALTYAPILARINDAN BİR TANESİ”

Kamp kadrosunda yer alan 32 oyuncunun yarısının altyapıdan yetişen isimler olmasını gurur verici olarak niteleyen ve o isimlerden biri olan orta saha oyuncusu, bu durumu Bursaspor altyapısını "bir hazine” şeklinde tanımlarken, “Türkiye’nin en iyi altyapılarından bir tanesi. Buradan çok oyuncu, her şeyden önemlisi çok iyi insanlar çıkıyor. Emeğini de alıyor, şans bekliyorlar ve şans geldiğinde iyi değerlendirdiğimizde devamı geliyor” şeklinde konuştu.

"HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"

Bu sezon A Takım kadrosuna dahil edilen ve yeşil beyazlı formayı ilk giydiği ligin 8’inci haftasındaki MKE Ankaragücü maçında takımına galibiyeti getiren golün asistini yapan Ramazan Keskin, 13’üncü haftadaki Akhisarspor deplasmanında ise ilk kez gol sevinci yaşadı. Spor Toto Süper Lig’de forma giydiği toplam 151 dakikalık süreye birer gol ve asist sığdıran genç orta saha, ilk maçını ise “Aşırı heyecanlanmıştım çünkü o sahaya çıkmak benim hayalimdi. O taraftarın önüne çıkmak benim hayalimdi ve gerçekleşti. Güzel bir asist de yapmıştım, maçı kazanmıştık. Maçtan sonra da ortaya sahaya gidip taraftara üçlü çektirmiştim. Unutamayacağım şeylerden birisiydi” ifadeleriyle anlattı.

"SAMET AYBABA BABA GİBİ YAKLAŞIYOR"

Özellikle teknik direktör Samet Aybaba’nın genç oyuncuların her zaman yanında olduğunun altını çizen Ramazan Keskin, deneyimli teknik adama ilişkin yaptığı açıklamada ise “Samet Aybaba bütün gençler için en büyük şanslardan bir tanesi. Bize arkadaş gibi, baba gibi yaklaşıyor. Şans da veriyor, yeri geliyor oynatmıyor hiç sorun yok çünkü bizim hep iyi olmamızı istiyor, iyi şeyler yapmamızı istiyor, ona da buradan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ ALTYAPIDAN ÇIKAN OYUNCULARA SAHİP ÇIKIYOR"

Yeşil beyazlı taraftarlara da ayrı bir parantez açan genç oyuncu, “Taraftarımız, Türkiye’nin en iyi taraftarından bir tanesi. Başka bir takımda oynasam Bursa deplasmanına gelmek istemem çünkü Bursaspor taraftarı gerçekten farklı. Bir de altyapıdan çıkan oyuncuları çok fazlasıyla destekliyorlar, kendi evlatları gibi sahip çıkıyorlar” açıklamasında bulundu. İkinci yarıya ilişkin camiaya da mesaj veren başarılı oyuncu, “İkinci yarı gerçekten bana şans geldiği zaman bende bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğime söz veriyorum. İyi şeyler olacak” dedi.

“İDOLÜM VERRATTİ”

İdol olarak kendisine Fransa’nın Paris St-Germain Kulübü’nde forma giyen Marco Verratti’yi aldığını dile getiren Ramazan Keskin, bunun nedenini ise “Sağlam oyuncu, oyunun her iki yönünü oynayabilen güçlü bir oyuncu” sözleriyle tanımlarken, hedefinin Bursaspor’da kalıcı işler yapmasının ardından Avrupa’da forma giyebilmek olduğunu da sözlerine ekledi.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ramazan Keskin’in açıklamaları

-Detaylar