(ÖZEL) Mehmet Zeki Çelik: "Sezonun ilk yarısı benim için güzel geçti"

"Fransa'dan teklif alıp gitmemek yanlış olurdu"

"Hedefimde bu sezon 10 asist var"

"Fransa'da iyi bir performans göstermek istiyorum"

"Hoca bana 'seninle ilgili hedeflerimiz var' dedi"

"Takım genç olduğu için herkesle aram çok iyi"

"En iyisi Neymar'dı"

"Paris Saint-Germain, ligin değerini yükseltiyor"

"Türk taraftarların ilgisi çok fazla"

"Genç oyuncuların ortaya çıkması gerekiyor"

"Çok genç olduğumuz için biraz zamana ihtiyacımız var"

"Türkiye'de Gökhan Gönül, Avrupa'da Dani Alves"

"Başakşehir bu sezon ligi kazanabilir"

"Gruptan çıkabileceğimize inanıyorum"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL,()

Mehmet Zeki Çelik, "İlk yarıda yakaladığım performans benim için beklenmedik bir çıkış oldu. Çünkü Lille Kulübü, beni yatırım transferi olarak aldı. İkinci sağ bek olarak gittim. Diğer sağ bek gidince 1'inci pozisyona geçtim. Hoca da bana şans verip bir kaç hazırlık maçında oynattı. Ona güven verdim. Hem benim için, hem de takım için ilk yarı güzel geçti" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'dan geçtiğimiz yaz döneminde Fransa 1'inci Lig ekiplerinden Lille'e transfer olan başarılı sağ bek Mehmet Zeki Çelik, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

"SEZONUN İLK YARISI BENİM İÇİN GÜZEL GEÇTİ"

Fransa 1'inci Lig ekiplerinden Lille'de ilk sezonunu geçiren sağ bek Mehmet Zeki Çelik, ligin ilk yarısında gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, "İlk yarıda yakaladığım performans benim için beklenmedik bir çıkış oldu. Çünkü Lille beni yatırım bir transfer olarak aldı. İkinci sağ bek olarak gittim. Diğer sağ bek gidince de 1'inci pozisyona geçtim. Hoca da bana şans verip bir kaç hazırlık maçında oynattı. Ona güven verdim. Hem benim için, hem de takım için ilk yarı güzel geçti. Şu anda 2'nci sıradayız. Sezon sonunda takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"HEDEFİMDE BU SEZON 10 ASİST VAR"

Asist yapmanın dışında gol de atmak istediğini aktaran milli futbolcu Çelik, "Daha çok asist yapmak istiyorum. Bu sezonki hedefim 10 asist yapmak. Şu anda 4 asistim var ve gol de atmak istiyorum. İnşallah olur" dedi.

"FRANSA'DAN TEKLİF ALIP GİTMEMEK YANLIŞ OLURDU"

Fransa'ya transferi konusunda İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ve kulüpteki arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu ifade eden genç oyuncu, "Spor Toto 1'inci Lig'de oynayan bir takıma Fransa'dan teklif geliyorsa gitmemek büyük bir yanlış olacaktı. Ecmel Başkan bu konuda bana çok destek oldu. Ayrıca Yalçın Koşukavak hocam, menajerim Erman Akyüz ve yanımdaki ağabeylerim de çok destek verdiler. Avrupa'da oynanan futbol Türkiye'ye göre çok daha iyi. Oradaki gelişimim çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Dil öğrenme açısından da iyi olacaktır. Birden fazla dil öğrenebilirim diye düşündüm. Bu yüzden Fransa'yı seçtim" diye konuştu.

"FRANSA'DA İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Fransa'ya transfer olmadan önce ve devre arasında her hangi bir Türk kulübünden teklif almadığını ve Fransa'da kalıp iyi bir performans göstermek istediğini vurgulayan Çelik, "Bana direkt gelen bir teklif olmadı. Bu devre arası da bir transfer teklifi gelmedi. Fransa'ya daha yeni geldim. İyi performans gösterip ilk sezonumu burada tamamlamak istiyorum. Sonrasında takımın durumuna göre sezon sonu tekrar konuşulur" ifadelerini kullandı.

"HOCA BANA 'SENİNLE İLGİLİ HEDEFLERİMİZ VAR' DEDİ"

Lille'e transfer olduğunda teknik direktör Christophe Galtier'in kendisiyle ilgili hedefleri olduğunu dile getiren milli futbolcu, "Fransa'ya ilk gittiğimde benimle konuştuklarında hoca bana 'seni geliştirmek istiyoruz, seninle ilgili hedeflerimiz var' dedi. O anda sadece bunlar konuşuldu, çok da derine inmediler" şeklinde konuştu.

"TAKIM GENÇ OLDUĞU İÇİN HERKESLE ARAM ÇOK İYİ"

Takımın çok genç olduğunu ve herkesin birbirine iyi davrandığını aktaran Zeki Çelik, "Takım çok genç olduğu için herkesle aram iyi. En yaşlısı Jose Fonte, kendisi 35 yaşında. Fonte de herkesle arkadaş ve çevresindekilere iyi davranıyor. Herkesle aram çok iyi, kimseyle sıkıntım yok" dedi.

"EN İYİSİ NEYMAR'DI"

Fransa 1'inci Ligi'nde karşılaştığı en iyi oyuncunun Neymar olduğunu ancak kendisinin kimseden forma almak gibi bir huyu olmadığını ifade eden sağ bek oyuncusu, "En iyisi Neymar'dı. O çok zorladı beni. Neymar'a karşı oynamak çok güzeldi. Dünyanın en iyi futbolcularından biri. Farklı bir yetenek olduğunu sahada hissedebiliyordum. Kimseden forma istemek gibi huylarım olmadı" diye konuştu.

"PARİS SAINT-GERMAIN, LİGİN DEĞERİNİ YÜKSELTİYOR"

Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in ligin değerini çok artırdığına inanan Çelik, "Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nin değerini yükseltiyor. Onların asıl hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Ligde zaten öndeler. Kısacası Fransa Ligi'nin kalitesini yükseltiyorlar diyebilirim" diye konuştu.

"TÜRK TARAFTARLARIN İLGİSİ ÇOK FAZLA"

Lille maçlarına gelen Türk taraftarların kendisine destek verdiklerini ve hatta maç sonunda yemeğe davet ettiklerini ifade eden Mehmet Zeki, "Lille'in bir bölgesinde çok fazla Türk yaşıyor. Lille'e yarım saat uzaklıkta Gent var, orada da Türkler yaşıyor. Maça gelip beni destekliyorlar. Bazen Türk Bayrağı açıyorlar. Maçtan sonra beni yemeğe davet ettikleri de oldu. Bazen de katılıyorum" dedi.

"GENÇ OYUNCULARIN ORTAYA ÇIKMASI GEREKİYOR"

İlk başlarda Avrupa'ya transfer olmak konusunda çekinceleri olduğunu ancak bunun kolay aşılacağını ve genç oyuncuların Avrupa'ya gidip denemesi gerektiğini aktaran milli oyuncu, şunları söyledi;

"Genç oyuncuların kendilerini gösterip ortaya çıkmaları lazım. Ben de ilk başlarda Avrupa'ya transfer olma konusunda korktum ve çekindim. Bence herkesin gidip denemesi lazım kendi gelişimleri açısından. Tabii ki şu an hepsi Avrupa'da oynayabilir. Ertuğrul var, Merih var, Bursaspor'dan Muhammet var."

"ÇOK GENÇ OLDUĞUMUZ İÇİN BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Milli takımın çok genç olduğunu ve tecrübe kazanmaları için zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Çelik, "Takımımız şu anda genç olduğu için biraz zamana ihtiyacımız var. Çünkü çok az idman yapıyoruz. Bu yüzden herkes birbirine uyum sağlayamıyor. İleride çok daha iyi olacak çünkü kaliteli isimler geliyor. Süper Lig'de de görüyoruz zaten" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE GÖKHAN GÖNÜL, AVRUPA'DA DANİ ALVES"

Türkiye'de Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ü kendisine örnek alıp takip ettiğini belirten Çelik, "Türkiye'de eskiden Gökhan Gönül'ü örnek alırdım. Sürekli maçlarını izlerdim. Dani Alves'i çok takip ederdim. Piszczek'i ve bir de Kyle Walker'ı izlerdim" dedi.

"BAŞAKŞEHİR BU SEZON LİGİ KAZANABİLİR"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen Çelik, "Şu anda Başakşehir lider gidiyor. Oturmuş kadrosuyla bu sene ligi alabilirler gibi gözüküyor" diye konuştu.

"GRUPTAN ÇIKABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Milli takım olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlandıklarını ve grupta çok ciddi rakiplerinin olmasına rağmen turnuvaya katılabileceklerini dile getiren Çelik, "2020 olabilir. Şu anda önümüzde o var. Grubumuzda önemli rakipler bulunuyor ama çıkabileceğimize inanıyorum. Sadece biraz daha fazla performans göstermemiz gerekiyor" diyerek röportajı tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mehmet Zeki Çelik'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

FOTOĞRAF: İbrahim MAŞE