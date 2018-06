(ÖZEL) Ibrahima Yattara, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu!

"Seçimde Reis'i destekledim, kazandığı için çok mutlu oldum"

Trabzonspor'da teknik ekip ile izleme komitesinde görev alma konusunda yönetimle görüşmelerini sürdüren eski futbolcu Ibrahima Yattara, yıllık ücretinde indirim yapması beklenen Burak Yılmaz'ın önemli bir futbolcu olduğunu belirterek, "Futbolcunun böyle bir indirim yapması için önce Trabzonspor'u sevmesi gerekiyor. İndirim yaparsa demek ki Trabzonspor'u seviyor. Yapmazsa da saygı duyuyorum. İnşallah kabul eder ve burada kalır" dedi.

Futbol yaşantısını noktalamasının ardından Türkiye'de kalan, aynı zamanda Türk vatandaşlığı da bulunan ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ile 27'nci dönem milletvekili seçimlerinde de oy kullanan Trabzonspor'un eski futbolcusu Ibrahima Yattara, geride kalan seçim ve yeni dönemde Trabzonspor'da görev alma noktasındaki süreçle ilgili Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

24 Haziran seçimlerinde oy kullandığını ve Türkiye'ye geldiğinden bugüne Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini ifade eden Ibrahima Yattara, "Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Reis'in tarafındayım. Oyumu da Reis tarafında kullandım ve kazandığı için çok mutlu oldum. Türkiye büyük bir ülke ve inşallah daha da büyümeye devam edecek" dedi.

"EN KISA ZAMANDA TRABZONSPOR'DA GÖREVE BAŞLAYABİLİRİM"

Yeni dönemde Trabzonspor'da görev alacağı konuşulan Yattara, Bordo-mavili kulübün kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Futbolu burada bırakmayı çok istemiştim ama kısmet olmadı. Yöneticilerle görüşüyorum. En kısa zamanda burada göreve başlayabilirim. Burada oynarken şampiyonluk görmeyi çok istedim. Bir ara oldu ama hala o kupa bizi bekliyor. Bu konuda fazla bir şey söylemiyorum. Ben yine bu takımla başarılı olmak istiyorum. Zaten futbol olarak elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdi teknik direktör ya da başka görevde, tekrar elimden geleni yapacağım. Belki antrenör olarak yine şampiyonluk göreceğim. 4-5 dil biliyorum. Hem yurtdışında, hem Afrika'da hem de Türkiye'de tanıdığım çok fazla kişiler var ve buralarda danışman olarak, futbol olarak potansiyelim var. Futbol izleme ekibine girersem bence daha faydalı olur. Ama Trabzonspor'u çok seviyorum. Nerede görev verirlerse orada çalışırım. Ama bence en faydalısı futbol izleme komitesi olur. Tanıdığım iyi futbolcular var ve onları buraya getirebilirim" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'UN KADROSU İYİ AMA TAKIM RUHU LAZIM"

Trabzonspor'un mevcut kadrosunun iyi olduğunu ancak takım ruhunun olması gerektiğini söyleyen Yattara, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'da 8 sene oynadım, burada ekmek kazandım. Elimden geleni yapmak için çalıştım, yine yapacağım. Bu takım şampiyonluk görmeyi hak ediyor. En kötü UEFA'ya katılması gerekiyor. Yeni teknik direktör geldi. Ünal Karaman burada efsane bir futbolcu, çok saygı duyuyorum. Yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir benim zaten eski kaptanım. Allah utandırmasın. İnşallah güzel işler yapacaklar. 2011'de müthiş bir kadro vardı. Keşke o kadro tutulsaydı ama futbol böyledir. Yöneticiler, kadrolar değişir. Ama geçen seneki kadroda da çok yetenekli oyuncular vardı ancak başarılı olamadı. Televizyondan izlediğimiz, içinde olmadığımız için ruh var mı yok mu bilmiyorum ama bizim zamanımızda çok iyi ruh vardı takımda. Yedek kalan herkes oyuna girdiğinde kendini göstermeye çalıştı. Bence şu an bunlar eksik. Şampiyonluk için ideal bir kadro ama takım ruhu, atmosfer lazım. Bu sene o atmosfer yakalanabilirse Trabzonspor güzel yere gelebilir."

"AFRİKA'DAN HER YIL İKİ FUTBOLCU ANTRENMANA ALINSA BİRİ MUTLAKA KALIR"

Fransa'da, İngiltere'de, İspanya ve Afrika'dan Trabzonspor'a getirebileceği futbolcuların bulunduğunu anlatan Yattara, bu konuda şunları söyledi:

"Zaten Afrika'dan her sene en az iki genç oyuncu çıkıyor. Fransa'ya, Almanya'ya, İspanya'ya gidiyor. Niye Trabzon'a gelmiyor. Kaybedecek bir şey yok. Her sene iki genç oyuncu gelsin burada antrenmana çıksın. Bir tanesi kesinlikle kalabilir. O zaman Trabzonspor kazanacak. Kaybedecek bir şey yok. Bu tarzın Trabzonspor'da olmasını istiyorum. Trabzonspor için bir şeyler yapmayı çok istiyorum. Yönetimle de yeni görüştüm. Onlar da beni burada görmek istiyorlar. Allah izin verirse en kısa zamanda burada görev alabilirim."

"BURAK İNDİRİM YAPARSA TRABZONSPOR'U SEVİYOR DEMEKTİR"

Takımdaki maliyetli oyunculardan biri olan ve ücretinde indirim istenen futbolcular arasında yer alan Burak Yılmaz'ın Trabzonspor için önemli olduğunu kaydeden Yattara, "Futbolcunun böyle bir indirim yapması için önce Trabzonspor'u sevmesi gerekiyor. Benim futbolculuk dönemimde bir ara sakatlanmıştım. Ücretimde indirim yapıp yine burada kalmıştım. Burak Yılmaz'a saygı duyuyorum. Önemli bir oyuncu. İndirim yaparsa demek ki Trabzonspor'u seviyor. Yapmazsa da saygı duyuyorum. İnşallah kabul eder ve burada kalır. Trabzon için çok önemli bir oyuncu" diyerek açıklamalarını noktaladı.

