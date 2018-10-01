(Özel) Göksenin Köksal: "Galatasaray- Fenerbahçe derbileri başka bir boyutta oluyor"

"Bu sene hiçbir şey sürpriz değil"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL () -

Göksenin Köksal, "Bu sene hiçbir şey sürpriz değil. Taraftarımız da bizim arkamızda olsun. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz" dedi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal, yeni sezon öncesinde Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak Andorra maçı öncesi tüm taraftarları Sinan Erdem Spor Salonu'na beklediklerini ifade eden Göksenin Köksal, "Takımın kimyası gerçekten çok iyi, Ege ve ben milli takımdaydık ve daha yeni katıldık. 2-3 tane hazırlık maçı oynadık. Neticesinde genç bir kadroyuz, dinamik bir kadroyuz. Bu sene gerçekten sürpriz değil hiçbir şey. Taraftarımız da bizim arkamızda olsun. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Salı günü EuroCup'ta Andorra maçıyla başlıyoruz. Tüm taraftarlarımızı Sinan Erdem'e bekliyoruz. Galibiyetle başlayıp, ligde de oynayacağımız Anadolu Efes maçına moralli çıkarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Bu sezon için hedefimiz ise ligde play off'a en iyi yerden girerek gidebildiğimiz yere kadar gitmek" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİLERİ BAŞKA BİR BOYUTTA OLUYOR"

Geçtiğimiz günlerde 'ya özel açıklamalarda bulunarak, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbilerin Türkiye için bir şans olduğunu belirten Obradovic'in sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Göksenin Köksal, "Fenerbahçe ile Galatasaray derbileri Türk basketbolu için gerek onların sahasında gerekse bizim sahamızda başka boyutta maçlar oluyor. İki takım da kendi seyircisi önünde oynadığı zaman farklı bir keyif veriyor. Neticesinde bu sene de Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesi. EuroLeague kadrosu, final oynamış bir takım. Bu sene de onlarla karşılaşacağız. Kolay değil tabii ki kendi sahalarında yenmek ama burada kendi taraftarımızın desteğiyle, orada da elimizden gelenin en iyisini yaparak maçlara kazanmaya çıkacağız. Türk basketbolu için de, gerek Fenerbahçe taraftarlarına gerekse de Galatasaray taraftarlarına en iyi şekilde maç izletmeye çalışacağız" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Göksenin Köksal'ın açıklamaları

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