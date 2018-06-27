(özel) Erkan Veyseloğlu: "Jenerasyon değişikliği için doğru zaman geldi"

"Fenerbahçe, senelerin getirdiği bir istikrara sahip"

Fatih UZUNER/ İSTANBUL,()

Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Erkan Veyseloğlu, geçtiğimiz sezonla ilgili, "Bireysel performans anlamında iyi bir sezon geçirmediğimi düşünmüyorum" dedi.

Tecrübeli basketbolcu Erkan Veyseloğlu, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Takımının geçen sezon gösterdiği performansla ilgili konuşan Veyseloğlu, "Açıkçası dönüp baktığımızda beklentileri karşılayamadığımız bir sezon olduğunu düşünüyorum. Bizim için bu sezon en büyük hedef Avrupa'ydı ancak top 16'da veda ettik. Geçen sene ligde oynadığımız finalin ardından bu sezon çeyrek finalde elenmemiz performansımızın ne kadar aşağıda olduğunu gösteriyor. Bununla beraber bireysel performans anlamında da iyi bir sezon geçirmediğimi düşünmüyorum" diye konuştu.

"JENERASYON DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN DOĞRU ZAMAN GELDİ"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Ukrayna ve İsveç maçlarını sorunsuz atlatacağını düşündüğünü ifade eden Erken Veyseloğlu, "Elbette jenerasyon değişiklikleri zaman zaman sancılı olabiliyor. Bunu yapmak için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Ayrıca kadroda bu sene çok iyi sezon geçirmiş ve sorumluluk alıp tecrübe edinmiş oyuncular var. Bir sorun yaşamadan kalan iki maçı da kazanacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE, SENELERİN GETİRDİĞİ BİR İSTİKRARA SAHİP"

Geçtiğimiz sezonda Euroleague'de final oynayan ve Tahincioğlu Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Doğuş hakkındaki fikirlerini de belirten Siyah-beyazlı oyuncu, "Fenerbahçe, Avrupa'nın en yüksek bütçeye sahip takımların biri ve senelerin getirdiği istikrara sahip. Kadro kalitesi daha alt seviyede olan takımların, sahada psikolojik ve fiziksel yansımaları daha fazla oluyor. Bu nedenle rakip oyuncular çabuk pes edebiliyor. Bazen de bu tip takımlara karşı oynamak ekstra motivasyonla maça çıkmayı sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

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