(ÖZEL) Deniz Türüç: "Avrupa'ya en kısa yol kupa ama önceliğimiz lig"

İbrahim ALİOĞLU - Mustafa AKIN / FOTOĞRAF: Gürkan DURAL - ANTALYA, ()

Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç, "Önceliğimiz tabii ki lig. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Önümüzde bir kupa maçı var. Onu da iyi değerlendirmek istiyoruz. Avrupa'ya en kısa yol kupa ama önceliğimiz lig" dedi.

Kayserispor forması giyen gurbetçi futbolcu Deniz Türüç, Demirören Haber Ajansı'na () özel yaptığı açıklamada ligin ilk yarısını değerlendirirken, lig ve kupadaki hedefleriyle ilgili de konuştu.

"KAYSERİSPOR'U LAYIK OLDUĞU YERE GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Süper Lig'in ilk yarısına kötü başladıklarını ama sonuna doğru iyi performans gösterdiklerini dile getiren milli futbolcu, "Ligin ilk yarısı bizim için zor oldu. Hoca değişikliği yaşadık. Takım içinde ister istemez bazı sorunlarımız vardı ama bu sorunlar sadece bizde değil her kulüpte olan sorunlar. Sorunları istediğimiz gibi çözemedik. Sıkıntılara girdik, arka arkaya mağlubiyetler aldık, sakatlıklar oldu. Son 3 maçımıza bakarsak, 2 galibiyet 1 beraberlik aldık. Yeni hocamız var ve sakatlarımız döndü. 2 oyuncumuz hariç tam bir ekip olduk. Oğuzhan Berber ve Sakıb Aytaç sakatlandı. Bu coşkuyla devam edersek, sakatlık ve kötü bir şey yaşamazsak Kayserispor'u layık olan yere getireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"KARAMAN TAKTİKSEL AÇIDAN ÇOK GÜÇLÜ BİR HOCA"

Türüç, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın oyunculara yaklaşımının çok farklı olduğunu vurgularken, "Çok tecrübeli ve iyi bir hoca. Özellikle taktik açıdan güçlü bir hoca olduğunu daha önce gösterdi. Şimdi yine gösteriyor. 3 maçtan 7 puan almak kolay değil. Çok iyi bir hoca. Futbolcularla arası da çok iyi. Ayrıca taktiksel açıdan çok güçlü bir hoca" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'YA EN KISA YOL KUPA AMA ÖNCELİĞİMİZ LİG"

Deniz Türüç, bu sezon önceliklerinin Süper Lig'i üst sıralarda bitirmek olduğunu söylerken, "Önceliğimiz tabii ki lig. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Önümüzde bir kupa maçı var. Onu da iyi değerlendirmek istiyoruz. Avrupa'ya en kısa yol kupa ama önceliğimiz lig" açıklamasını yaptı.

"MİLLİ TAKIMDA OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Sakatlıkları nedeniyle milli formaya uzak kalan Türüç, "Milli takım her zaman gurur verici bir yer. Her zaman orada olmak istediğim bir gerçek. Onun için çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki kamplara çağrılırım" diye konuştu.

Kayserispor formasıyla Süper Lig hedefi hakkında da gurbetçi oyuncu, "İnşallah şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

