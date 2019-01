(ÖZEL) Aydın Yılmaz: "Yurt dışı hayallerim sakatlıklar nedeniyle gerçekleşmedi"

"Genç futbolcular artık çok bilinçli"

Eski Galatasaraylı futbolcu Aydın Yılmaz, "Yurt dışına gitme hayallerim vardı. Gidebilirdim de ama maalesef sakatlıklar vs. oldu. Sonunda da hayallerim gerçekleşmedi" dedi.

Bir dönem Galatasaray'da oynayan ve şampiyonluklar yaşayan, ardından da birçok Süper Lig ekibinde top koşturan Aydın Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Sezon başında Karabükspor ile anlaştığını ancak transferinin gerçekleşmediğini dile getiren Yılmaz, "Sezon başında Karabük'teydik ama orada transfer tahtasını açamadılar. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Mecburen de 6 ay beklemek zorunda kaldık. Şu an kendimi özel antrenmanlarla hazır durumda tutuyorum. Bakalım inşallah bu devre arası transfer döneminde olumlu şeyler olacak" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYORUM"

Arap ülkelerinden de teklif aldığını söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, "Daha çok Türkiye'de kalmak, futbol hayatımı bir süre daha burada devam ettirmek istiyorum. Galatasaray'dayken çok göz önünde oldum. Kupa maçında talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ondan sonra da maalesef sakatlıkla anılmaya başlandım. Zor bir süreçti ancak şu an atlattım. Sakatlığımla ilgili herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

"GALATASARAY'IN BAŞINDA FATİH TERİM GİBİ ÖNEMLİ BİR TEKNİK ADAM VAR"

Eski takımı Galatasaray hakkında da konuşan Aydın Yılmaz, "Devre arasına kadar zirve yarışında önemli puan kayıpları oldu. Galatasaray geride kalmış gibi gözükebilir ama sezon sonunda yeniden başarı elde edeceğini düşünüyorum. Çünkü takımın başında Fatih Terim gibi önemli bir teknik direktör var. İkinci yarıda takımı çok iyi motive edeceğini ve böylece hedefe ulaşacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"OYNAMAYA İHTİYACIM VAR"

Aydın Yılmaz, kariyeriyle ilgili de şunları söyledi;

"Galatasaray'dan, sakatlık yaşadığım dönemde ayrılmıştım. Benim için gerçekten zor bir dönem oldu. Üst üste iki kez ayağım kırılmıştı. O sezonu oynamadan geçirdikten sonra Kasımpaşa'ya gitmiştim. Bu da beni biraz zorlamıştı Kasımpaşa'da. Hem önceki sakatlıklarım nedeniyle oynayamamıştım, hem de adaptasyon sorunu yaşamıştım. Orada iyi bir sezon geçmedi ve Kasımpaşa ile ilgili ufak tefek problemler yaşandı. Sonrasında da Adana Demirspor'da devam ettim. Yeniden adapte olabilmek için geçtiğimiz sene ikinci yarıyı orada geçirdim. İyi bir sezondu aslında. Orada da iyi maçlar çıkardım, en azından tempoyu yakaladım. Sonraki süreçte de oynamaya devam etmek istedim çünkü, benim oynamaya ihtiyacım var. Maç eksiğim vardı ve bunu kapatmam gerekiyordu. Bundan dolayı Karabük ile anlaştık ama orada da talihsiz bir olay oldu. Transfer tahtasını açamadılar. Ülkemizde de bu sorunu yaşayan birçok kulüp var."

"YURT DIŞINA GİTME HAYALLERİM SAKATLIKLAR NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEDİ"

Genç futbolcuların kariyerlerine yurt dışında devam etmelerinin daha doğru olduğunu ifade eden Aydın Yılmaz, "Biraz Türkiye'de futbol eğitimi olarak baktığımızda, Avrupa'daki futbolun onları daha çok geliştirebileceğine inanıyorum. Çünkü onlar genç ve iyi oyuncular. Kariyerlerine yurt dışında devam etmelerinin onlar için daha iyi olacağını düşünüyorum. Benim de yurt dışına gitme hayallerim vardı. Gidebilirdim de ama maalesef sakatlıklar vs. oldu. Sonunda da hayallerim gerçekleşmedi" dedi.

"FATİH TERİM'İN ÜZERİMDE ÇOK EMEĞİ VAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le de görüştüklerini dile getiren Yılmaz, "Fatih hocamla her zaman görüşüyoruz. Benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Gerçekten Galatasaray döneminde de benim üzerimde çok emeği vardı. Onunla birlikte bir çıkış yakaladım. Zaman zaman da görüşüyoruz. Gidip ziyaret de ediyorum" şeklinde konuştu.

"GENÇ FUTBOLCULAR ARTIK ÇOK BİLİNÇLİ"

Futbol menajerlerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Aydın Yılmaz, oyunculara kariyer planlamasından, sosyal hayatlarına kadar birçok konuda yardımcı olmaları gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Futbol üzerine menajerlik çok önemli bir meslek. Bir yerden alıp bir yere götürmek gibi düşünmemek gerekiyor. Genç futbolcular artık çok bilinçli. Bizim zamanımızda böyle değildi. İnternet ve sosyal medya bu kadar ilerlememişti. Her yerden her şeyi öğrenebiliyorlar artık. Menajer dediğiniz de zaten iyi bir kariyer planlamasından tutun, sosyal hayatınızı, kendi kişisel hayatınıza kadar belli noktalarda size bir ağabeylik etmesi gereken bir insan" açıklamasında bulundu.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI BAŞAKŞEHİR, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ARASINDA GEÇER"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da görüşlerini dile getiren Aydın Yılmaz, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Medipol Başakşehir, Abdullah hocayla birlikte son 4 senedir yoluna istikrarla devam eden bir takım. İstikrarlarını bu sezon da sürdürdüler. Oturmuş bir kadrolara sahipler. Ama şampiyonluk yolunda bu sene en büyük adaylardan bir tanesi de Galatasaray. Özellikle Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısının son kısımlarında iyi bir çıkış yakalamıştı. Beşiktaş da keza öyle. Şampiyonluk yarışının yine de Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçeceğini düşünüyorum."

