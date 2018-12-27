Özdeker'den Karşıyaka için 400 bilet

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta büyük borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka'nın devre arasında başlattığı hatıra bileti kampanyasına bir destek de 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden Karşıyaka Belediye'si için aday adayı olan Okşan Özdeker'den geldi. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni ziyaret ederek yönetimle bir araya gelen Özdeker, tanesi 25 TL'den satışa sunulan özel biletlerden 400 adet aldı. Başkan Veki Gökhan Şensan, Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz ve yönetimden Ziyanur Hasbay'la bir araya gelen Okşan Özdeker, Karşıyaka Belediye Başkanı seçildiği takdirde maddi ve manevi olarak yeşil-kırmızılı kulübün yanında olmaya her zaman devam edeceğini söyledi.

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