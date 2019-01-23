Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret

İSTANBUL,() - Özbekistan Futbol Federasyonu heyeti, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın temsil ettiği ziyarete, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Özbekistan Futbol Federasyonu Başkanvekili Otabek İmamov, Özbekistan Futbol Federasyonu Kıdemli Yöneticisi ve Futbol Ligi Genel Direktörü Omon Gafurov, Özbekistan Futbol Federasyonu Kıdemli Yöneticisi Abdulloh Sagdiev ve diğer yetkililer katıldı.

İki ülke federasyonları arasında iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette Servet Yardımcı tarafından konuk heyete Milli Takım forması ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Özbekistan Futbol Federasyonu yetkilileri daha sonra Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

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