Özbağcı Bucaspor'dan haber bekliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da yönetimin görüşüp prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Adnan Özbağcı, sarı-lacivertli ekipten haber beklediğini söyledi. Son olarak Şile Yıldızspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, Bucaspor'un Türk futbolu için çok büyük bir değer olduğunu söyledi. Göreve gelmesi durumunda takımı ayağa kaldıracağına inandığını kaydeden Özbağcı, "Görüşmeler gerçekleştirildi, yönetimden haber bekliyorum. Genç bir ekiple güzel işlere imza atarız" dedi.