Ozan Tufan , İspanya'ya transfer oluyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için en ciddi teklifi Real Betis kulübünün verdiği öğrenildi.Real Betis yönetiminin Ozan Tufan transferini bitirmek için İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yöneticilerle görüşeceği öğrenildi.

Real Betis kulübü daha önce Ozan Tufan'ın menajeri ile bir görüşme yapmış ve bu görüşme oldukça olumlu geçmişti.

Fenerbahçe yönetiminin Ozan Tufan için kapıyı 6 milyon Euro'dan açtığı, Real Betis yönetiminin 4 milyon Euro teklif etmesinin beklendiği ifade ediliyor. .