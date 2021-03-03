Ozan Kabak Liverpool'daki hayallerini anlattı!

2019'un Ocak ayında Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, oradan da Schalke 04'ün yolunu tuttu. Defansının bel kemiği olan Virgil Van Dijk'ın sakatlanmasının ardından defansta oluşan boşluğu doldurmaya çalışan Premier Lig devi Liverpool çareyi Ozan'da buldu. İngiliz ekibi, kötü günler geçiren Schalke 04'te oynayan Ozan Kabak'ı 6 aylığına kiraladı. Van Dijk'ın yokluğunu Ozan ile doldurmak isteyen Liverpool, oyuncunun iyi performans göstermesi halinde bu süreyi uzatabilecek.

"İdolüm Van Dijk bana birçok tavsiye veriyor"

Küçüklüğünden beri hayal olan Liverpool formasını sonunda giydiğini aktaran Ozan Kabak, futboldaki idolünün sakatlanan takım arkadaşı Van Dijk olduğunu belirtti. İdolü olan Van Dijk'ın kendisine birçok tavsiye verdiğini kaydeden Ozan, ünlü futbolcunun sakatlığı bir an önce atlatmasını umduğunu söyledi. Van Dijk'ın futbola dair kendisine verdiği tavsiyeleri dinlediğini kaydeden Ozan Kabak, bu kadar deneyimli ve yetenekli bir defans oyuncusuyla beraber oynamak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'un çok sevecen bir insan ve üst düzey bilgiye sahip bir hoca olduğunu belirten Ozan, Klopp'u gururlandırmak istediğini kaydetti. Sözleriyle Klopp'un kendine güven aşıladığını bildiren Ozan, perşembe günü karşılaşacakları Chelsea'nin önemli bir sınav olduğunu dile getirdi. Liverpool'un hedefinin her zaman galibiyet olduğunu kaydeden Ozan, son maçta Sheffield United'ı yendikleri gibi Chelsea'yi de mağlup etmek istediklerinin altını çizdi.

"Takımdaki herkes bana yardımcı oluyor"

Liverpool'un her sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması gereken bir renk olduğunu kaydeden Ozan, Şampiyonlar Ligi'nin gelecek sezon ekrandan izlememek için ligi ilk 4 içinde bitirmek istediklerini söyledi. Takımda Thiago, Bobby ve Shaqiri ile Almanca konuştuğunu kaydeden Ozan, takımdaki herkesin kendisine yardımcı olmak için seferber olduğunu belirtti. Premier Lig'in düşündüğünden çok daha üst düzey bir lig olduğunu aktaran Ozan, bu ligde oynamak için fiziksel gücün çok önemli olduğunu dile getirdi.