Oyundan çıkarılan Arda'dan şok hareket ! Taraftar çileden çıktı...

Arda Turan dalya dediği maçta yuhalandı.Elimize kadar gelen altın tepsiyle bize sunulan fırsatı kötü futbol ile geri çevirdik.Milliler İzlanda'ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası'na erken veda etti.

Maç içinde etkisiz bir performans gösteren Arda Turan ikinci yarıda oyundan alınırken taraftarlar tarafından yuhalandı.Taraftarların bu tepkisine takım 3-0 yenikken gülerek karşılık veren Kaptan Arda Turan taraftarları çileden çıkardı.Maçta önce 100.maçına çıkan Arda Turan plaket aldığı anlarda da taraftarlar tarafından tepki görmüştü.