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Oyundan çıkarılan Arda'dan şok hareket ! Taraftar çileden çıktı...

Bu akşam oynanan İzlanda maçında etkisiz futboluyla Arda Turan yine taraftarın tepkisini çekti.Kaptan Arda Turan'ın maç esnasındaki o hareketleri ise dikkatlerden kaçmadı.

07 Ekim 2017 Cumartesi 02:46
Oyundan çıkarılan Arda'dan şok hareket ! Taraftar çileden çıktı...

Arda Turan dalya dediği maçta yuhalandı.Elimize kadar gelen altın tepsiyle bize sunulan fırsatı kötü futbol ile geri çevirdik.Milliler İzlanda'ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası'na erken veda etti.

Maç içinde etkisiz bir performans gösteren Arda Turan ikinci yarıda oyundan alınırken taraftarlar tarafından yuhalandı.Taraftarların bu tepkisine takım 3-0 yenikken gülerek karşılık veren Kaptan Arda Turan taraftarları çileden çıkardı.Maçta önce 100.maçına çıkan Arda Turan plaket aldığı anlarda da taraftarlar tarafından tepki görmüştü.

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