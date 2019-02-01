Osmanlıspor - Balıkesirspor Baltok: 1-0

ANKARA ()
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Hasan Hüseyin Tetik
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı (Dk. 76 Beykan Şimşek), Numan Çürüksu, Ndiaye, Muhammed Bayır, Ayuk, Hasan Kılıç, Lumanza, Burhan Eşer (Dk. 68 Todorovic), Sinan Kurt, Magaye (Dk. 64 Mertan Caner Öztürk)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 81 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 53 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
GOL: Dk. 39 Sinan Kurt (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Karcemarskas, Mertan Caner Öztürk, Sinan Kurt (Osmanlıspor) - Muhammed Ali Doğan, Cumali Bişi, Glumac (Balıkesirspor Baltok)
Spor Toto 1'inci Lig 20'nci hafta mücadelesinde Osmanlıspor kendi sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.