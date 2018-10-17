Osmaniyespor FK - Van Büyükşehir Belediyespor: 1-5

İbrahim EMÜL / OSMANİYE ()

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Selim Şenöz (xx), Göktuğ Hazar Erel (x)

OSMANİYESPOR FK: Hasan Kaya (x), Ferhat Duman (x) (Dk.68 Onur Kızıltaş), Ergun Cengiz (x), Oğulcan Enes Demiroğlu (x), İlyas Ekiz (x), Serkan Küçük (x) İsmail Türkaslan (x), Alper Yener (xx), Salim Uzun (x) (Dk.46 Engin Güngör), Eser Akbaş (x) (Dk.55 Sergen Ekinci), Abdulsamet Can (x)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih Şenbaş (xxx), Soner Birinci (xxx) (Dk.46 Cemal Doğu), Emre Toptan (xxx), Serdar Cansu (xxx), Mesut Saray (xxx), Uğur Karakoç (xxx) (Dk. 73 Ahmet Şahbaz), Burçak Özkanca (), Oktay Aydin (xxx) (Dk. 86 Sedat Komi), Güney Tutcuoğlu (xxx), Umut Koray Öz (xxx), Yakup Demir (xxx)

GOLLER: Dk.14 Alper Yener (Osmaniyespor), Dk. 25-51 Umut Koray Öz, Dk. 29 – 76 Güney Tutcuoğlu, Dk. 90+ Emre Toptan (Van Büyükşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk.10 Soner Birinci, Dk.14 Burçak Özkanca, Dk.45 Oktay Aydin (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk. 62 Alper Yener, Dk.73 Oğulcan Enes Demiroğlu, Gökhan Göz, Dk. 85 Onur Kızıltaş (Osmaniyespor)



TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 8’inci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Van Büyükşehir Belediyespor’a 5-1 yenildi.

Karşılaşmanın ilk golünü sarı yeşilli ekip oyuncularından Alper Yener 14’üncü dakikada attı. Ardından ise 25’inci dakikada Van Büyükşehir Belediyesporlu Umut Koray Öz, beraberlik golünü filelerle buluşturdu. 29’uncu dakikada Güney Tutcuoğlu’nun topu ağlara göndermesiyle ilk yarı Van Büyükşehir Belediyespor’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının 51'inci dakikasında ise yine Umut Koray Öz’ün ikinci kez attığı gol ile skor 3-1'e geldi. 76’ncı dakikada ise yine Güney Tutcuoğlu’nun kaydettiği gol ile skor 4-1 oldu. Uzatma dakikalarında Emre Toptan’ın topu filelere göndermesiyle karşılaşma Van Büyükşehir Belediyespor’un 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Ligdeki dördüncü, kendi sahasında ise ilk mağlubiyetini alan Osmaniyespor FK’nın iki galibiyeti ve iki de beraberliği bulunuyor.



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