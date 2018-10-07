Osmaniyespor FK - Sultanbeyli Belediyespor: 2-1

İbrahim EMÜL / OSMANİYE ()

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Mehmet Güngör (xx), Turhan Akbaş (xx), Enes Biroğlu (xx)

OSMANİYESPOR FK: Hasan Kaya (xx), Sergen Ekinci (xxx), Engin Güngör (xxx) (Dk. 74 Salim Uzun), Ergun Cengiz (xxx) (Dk. 82 Ferhat Duman), Oğulcan Enes Demiroğlu (xxx), İlyas Ekiz (xxx), İsmail Türkaslan (xx), Alper Yener (xxx) (Dk. 85 Onur Kızıltaş), Samet Göker (xxx), Eser Akbaş (xx), Abdulsamet Can (xxx)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Ertuğrul Furkan (x), Hakan Akbaş (x), Anıl Gir (xxx), Celal Hanalp (xx), Dursun Türk (x), Ramazan Erarslan (xx) (Dk. 69 Murat Torun), Bülent Kocabey (x), Uğur Adem Gezer (x) (Dk. 57 Tolgahan Kumbasar), Fatih Dalgıç (x), Sergen Çelik (x) (Dk. 53 Mehmet Arı), Hıfsullah İsmail Erdoğan (xx)

GOLLER: Dk. 31 Alper Yener, Dk. 48 Ergun Cengiz (Osmaniyespor), Dk.90 + Anıl Gir (Sultanbeyli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk 45 Samet Göker, Dk. 87 Abdulsamet Can, Dk. 90+ Gökhan Göz, İlyas Ekiz (Osmaniyespor), Dk.83 Hakan Akbaş (Sultanbeyli Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup mücadelesinde Osmaniyespor, 6'ncı hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor'u 2-1 yendi. Sarı yeşilli ekibin gollerini 31'inci dakikada Alper Yener, 48'inci dakikada ise Ergun Cengiz kaydetti. Sultanbeyli Belediyesporlu Anıl Gir ise uzatma dakikalarında topu filelerle buluşturdu. Ligdeki ikinci galibiyetini alan Osmaniyespor puanını 8'e yükseltmiş oldu.

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