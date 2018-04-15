Osmaniyespor FK - Elaziz Belediyespor: 0-0

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, ()

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Necdet Çelik (xx), Kadir Beyaz (xx)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ahmet Önal (xx), Hüseyin Rüzgar (xxx), Sergen Ekinci (xx) (Dk. 82 Mehmet Muharrem Altun) , Selim Avcı (xx) (Dk. 82 Rıdvan Çelik), İlyas Ekiz (xx), Soner Ergençay (xx), Burak Sarı (xx) (Dk. 90+ Gökhan Göz), Selçuk Kaban (xx), Ahmet Çenet (xx), Onur Kızıltaş (xx), Koray Kurt (xxx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün Karakaya (xx), Onur Alsu (xxx), Abdullah Temircan (xx), Muhammet Ali Aydın (xx), (Dk. 80 Okan Sarı)Nihat Apaydın (xx), İsmail Türkaslan (xx) Oğuzhan Baykal (xx) (Dk 87 Doğancan Akkaya), Emre Usta (xx) (Dk. 64 Fahri Genç), Volkan Çekiç (xx), Kadir Taşoğlu (xx), Volkan Serim (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 66 Nihat Apaydın, Dk. 68 Fahri Genç (Elaziz Belediyespor)



TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 31’inci hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Elaziz Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmayı kulüp yöneticileri ile çok sayıda taraftar izledi.



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