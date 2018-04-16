Osmaniyeli sporcular 1 altın 4 bronz madalyayla döndü

OSMANİYE, () - OSMANİYE Judo takımı sporcuları, Adıyaman'da gerçekleşen okullar arası Küçükler judo grup müsabakalarından 1 altın 4 bronz madalya ile kente döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okul Sporları Küçükler Judo Grup Müsabakaları Adıyaman'da gerçekleşti.

Cumhuriyet Spor Salonu’nda yapılan ve 18 İlden 210 sporcunun katıldığı müsabakalar iki gün boyunca devam etti. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına yarışan judo takımı sporcularından Ayşegül Gök birinci olurken, Mulla Samet Avcı, Ayşenur Güneş, Elif Cemre Koca ve Ahmet Talan 3'üncü olarak derece elde etti. Küçükler Judo takımı 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Karaman'da yapılacak olan okul sporları küçükler judo Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

FOTOĞRAFLI