Osmangazili kulaçlar başarıya doymuyor

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Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Türkiye Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda gösterdikleri üstün performans ile 12 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından İstanbul Beylikdüzü Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Türkiye Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 114 kulüpten toplam 610 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, Osmangazi Belediyespor’un başarılı kulaçları göz doldurdu. Sıralamada ilk 8’e giren sporcuların madalya kazandığı şampiyonada Naz Duru Kahvecioğlu 200 metre serbest kategorisinde birincilik başarısını elde ederken, 400 metre serbest kategorisinde ikinci, 100 ve 800 metre serbest kategorisinde ise üçüncü oldu. Bunun yanı sıra Selen Yakın da 50 metre kelebek kategorisinde 8. oldu. Erkeklerde ise Gökhan Obut, 200 metre kurbağalama kategorisinde ikincilik, 1500 metre serbest kategorisinde üçüncülük, 100 metre kurbağalama kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıktı. Batuhan Çetkin de 200 metre sırtüstü kategorisinde beşinci, 100 metre sırtüstü ile 200 ve 400 metre karışık kategorisinde altıncı oldu.

Dereceye giren Osmangazili yüzücüleri tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, alt yapıda yetiştirdikleri genç sporcuların başarılarından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

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