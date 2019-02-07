Osmangazili Genç Sultanlar yarı finalde

Gürkan DURAL/BURSA,()

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, 16 ile 18 yaş arası sporcularının boy gösterdiği Türkiye Gençler Grup Müsabakaları’nda elde ettiği derecelerle yarı final biletini kaptı.

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Grup Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Dikkaldırım Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakanın ilk gününde Bandırmaspor ile karşılaşan Osmangazili hentbolcular, 10-0’lık skorla galibiyet coşkusu yaşadı. Bunun yanı sıra Bolu Belediyespor Kulübü’nü 38-23, Üsküdar Belediyespor Kulübü’nü ise 32-30 skorla farklı yenen Genç Sultanlar, toplam 6 puan alarak seriyi birinci sırada tamamladı.

Sporcularının sergiledikleri üstün performans ile adeta göz doldurduklarını ifade eden Osmangazi Belediyespor Hentbol Genç Takım Başantrenörü Sebahattin Çetin, “Alt yapımızda yetişen gençlerimizin başarısı, bizleri gelecek için umutlandırıyor. Sporcularım ile yarı final müsabakalarında iddiamızı koruyarak finale yükselmeyi hedefliyor, desteklerinden dolayı Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI