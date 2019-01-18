Osmangazili genç hentbolcular ışık saçtı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Osmangazi Belediyespor Bayan Hentbol PAF Takımı sporcuları, Okullar Arası Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları’nda ikinci oldu.

Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları’nda mücadele eden Osmangazi’nin genç hentbolcuları gelecek için ışık saçtı. Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına forma giyen Osmangazi Belediyespor’un başarılı hentbolcuları, gurubunda karşılaştığı İnegöl Spor Lisesi, Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi ile Turhan Tayan Anadolu Lisesi’ni farklı skorlarla yenerek, finalde mücadele etmeye hak kazandı.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL BİRİNCİLİĞİ HEDEFLİYORLAR

Dikkaldırım Spor Salonu’nda gerçekleşen final maçında Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi ile son dakikalara kadar başa baş mücadele eden Osmangazili sultanlar, karşılaşmanın son dakikasında rakibinin arka arkaya attığı sayılara engel olamayınca karşılaşmayı 1 sayı farkla 21-20’lik skorla kaybetti. Oldukça çekişmeli geçen turnuvada ikincilik başarısı elde ederek gümüş madalyanın sahibi olan Osmangazi Belediyespor, eksiklerini tamamlayarak önümüzdeki yıl birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

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