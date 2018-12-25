Osmangazi’de tenis fırtınası dinmiyor

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Osmangazi Belediyesi’nin Bursa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Okullar Arası Gençler Tenis Müsabakası, final karşılaşmaları ile sona erdi.

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde gerçekleşen Okullar Arası Gençler Tenis Müsabakası’na 21 okuldan, 105 tenisçi katılım sağladı. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın finalinde kızlarda 3 Mart Eğitim Kurumları birinci, TED Koleji ikinci, Şahinkaya Eğitim Kurumları üçüncü, Tan Okulları dördüncü oldu. Erkeklerde ise Şahinkaya Eğitim Kurumları birincilik, 3 Mart Eğitim Kurumları ikincilik, Final Okulları üçüncülük, Tan Okulları dördüncülük kürsüsüne çıktı.

BAŞKAN DÜNDAR: "BU TURNUVALAR GELENEKSEL HALE GELDİ"

Ödül töreninde dereceye giren sporcuları tebrik eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, “Bursa’nın en modern tenis kortlarının bulunduğu Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde, her ay farklı yaş ve kategorilerde turnuvalar düzenleniyor. Artık bu turnuvalar geleneksel hale geldi. Tenis Federasyonu Bursa İl Temsilciliği’nin verilerine baktığımız zaman, bu spora olan ilginin oldukça arttığını görüyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve şahsım adına, turnuvaya katılan tüm sporcu ve öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.

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