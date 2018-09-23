Osmangazi Bld. - İzmir BŞB GSK: 22-28

Gürkan DURAL / BURSA () - THY Kadınlar Süper Ligi'nde Osmangazi Belediyespor evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK'ya mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü.

THF Kadınlar Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Osmangazi Belediyespor sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK'yı ağırladı. Dikkaldırım Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip etkili başlarken, ev sahibi Bursa temsilcisi ise Nurşah Sancak'ın sayılarıyla ayakta kaldı. Soyunma odasına İzmir temsilcisi, 13-11 önde girdi. Dönüşte her iki ekip de skor bulmakta zorlanmazken bitime son 15 dakika kala Osmangazi Belediyespor maça denge getirdi: 19-19. Hemen ardından skoru 20-19'a getirerek öne geçen Osmangazi Belediyespor karşısında toparlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK üstünlüğü yeniden ele geçirdi. Son bölümlerde oyuna ağırlığını koyan konuk ekip, sahadan 28-22'lik galibiyetle ayrıldı.

Osmangazi Belediyespor'da Nurşah Sancak 7, Ceren Subaşı ise 5 golle takımının skorerleri olurken; konuk ekipte ise Sibel Kıcıroğlu 6, İlayda Baktır ise 4 sayıyla takımının en skorer isimleri oldu. İzmir ekibinde 11 oyuncunun skora katkısı dikkat çekti.

Bu sonucun ardından Osmangazi Belediyespor 3'üncü maçında 3'üncü yenilgisini aldı. İzmir ekibi ise ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

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