Osmangazi Belediyespor - Aksaray Belediyesi GSK: 27-34

Gürkan DURAL / BURSA () - Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi'nde Osmangazi Belediyespor sahasında Aksaray Belediyesi GSK'ya da kaybederek galibiyet hasretini sürdürdü.

THF Kadınlar Süper Ligi’nin 6’ncı haftasında Osmangazi Belediyespor sahasında Aksaray Belediyesi GSK’yı ağırladı. Dikkaldırım Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip etkili başlarken Dora Lackovic’in başarılı oyunuyla ilk yarıyı da 16-11 önde bitirdi.

Dönüşte Osmangazi Belediyespor, Ecem Sevilmiş’in sayılarıyla maça ortak olmak isterken, konuk ekip Funda Baş’ın sayılarıyla farkın erimesine izin vermedi. Hücumlarından kolay bulduğu gollerle oyun üstünlüğünü elinde tutan Aksaray Belediyesi GSK, karşılaşmayı da 34-27 kazandı.

Osmangazi Belediyespor’da Ecem Sevilmiş 9, Najiba Ahmedi 7 ve Nurşah Sancak 5 gol ile oynadı. Konuk ekipte ise Funda Baş 10, Dora Lackovic 8 ve Fatma Akgün 6 golle galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Ligde Osmangazi Belediyespor, 6’ncı maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Aksaray Belediyesi GSK ise 5’inci maçında 4’üncü galibiyetini aldı.

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