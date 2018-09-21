Osmangazi Belediyespor'a taze kan

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Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, kadrosunu Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nden Esengül Adsız ile güçlendirdi.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde bu yıl üst sıraları hedefleyen Osmangazi Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor, Dış transferlerde oldukça seçici davranan Süper Lig ekibi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nün başarılı sol kanat oyuncusu Esengül Adsız’ kadrosuna kattı. Bu sezon genç ve dinamik oyunculardan oluşan bir kadro kuran Osmangazi Belediyespor, Esengül Adsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Osmangazi Belediyespor gibi büyük bir kulüpte mücadele edeceği için heyecan duyduğunu ifade eden Adsız, takım adına elinden geleni yapacağını söyledi.

Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı Başantrenörü Nedzad Masic ise ‘‘Yeni sezonda genç kadromuzla elimizden geleni yapıyoruz. Hazırlık ve kupa maçlarında kıyasıya mücadele ederek ikinci tura çıktık. Alt yapıda yetişen sporcularımızın yanı sıra Esengül’ü kadromuza dahil ettik. Bu transferin hem kulüp hem de sporcularım adına hayırlı olmasını diliyor, bizlerden desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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