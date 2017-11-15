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Osman Tanburacı’ya sokak ortasında şok saldırı !

Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı'ya sokak ortasında şok saldırı.Osman Tanburacı sokak ortasında kimliği belirlenemeyen kişi tarafından saldırıya uğradı.

15 Kasım 2017 Çarşamba 15:30
Osman Tanburacı’ya sokak ortasında şok saldırı !

Galatasaraylı spor yazarı Osman Tanburacı sokak ortasında saldırıya uğradı.Trafikte bir sürücü ile tartışan Osman Tanburacı'nın olayın büyümesi ile saldırıya uğradı.Trafikteyken yaşanan sözlü konuşmalar kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü ve Osman Tanburacı saldırıya uğradı.

Son dakika gelen bilgilere Osman Tanburacı trafikteyken bir araçtaki sürücüden yolu açmasını istedi.Sürücünün Osman Tanburacı’ya sert yanıt vermesi üzerine ortam bir anda gerildi.

Osman Tanburacı saldırgan sürücünün karşısında ne yapacağını şaşırdı.Saldırı sonrası çantası ve telefonu yere düşen Osman Tanburacı’yı olay yerinden vatandaşların uzaklaştırdığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 15.11.2017 15:40
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