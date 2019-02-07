Orhangazili karateci Avrupa Şampiyonası'na çıkıyor

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),() - ÜMİT, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası, 8-10 Şubat tarihleri arasında Danimarka'nın Aalborg kentinde yapılacak. Şampiyonada Orhangazi'den Belediyespor sporcusu Ömer Faruk Bayrak, Milli Takım adına şampiyonada yer alacak.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası, 8-10 Şubat tarihleri arasında Danimarka'nın Aalborg kentinde yapılıyor. Yarın başlayacak olan Avrupa Karate Şampiyonası'nda Orhangazi Belediyespor sporcusu Ömer Faruk Bayrak, kendi kategorisinde Milli Takım adına dövüşecek. Şampiyona yarın başlayıp pazar gününe kadar sürecek. Ömer Faruk Bayrak'ın daha önce 61 kiloda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Balkan Karate Şampiyonluğu da bulunuyor.

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