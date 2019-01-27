Orhangazi Belediyespor - Somaspor: 1-4

Hasna BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),() - BÖLGESEL Amatör Lig'de 8'inci Grup'ta zor günler yaşayan Orhangazi Belediyespor, sahasında ağırladığı grup lideri Somaspor'a karşı 1-0 öne geçtiği maçta 4-1 mağlup oldu. Orhnagazi Belediyespor maça 13 kişilik kadrosu ile çıkabildi.

Bölgesel Amatör Lig'de 8'inci Grup'ta mücadele eden Orhangazi Belediyespor, 15'inci hafta maçında kendi sahasında lider Somaspor'u ağırladı. Transfer yapamadığı için kısıtlı kadrosu ile ligde mücadele vermeye çalışan Orhangazi Belediyespor, lider karşısında maça iyi başladı. 3'üncü dakikada sağ taraftan Mahir'in kullandığı kornerde ön direkte kafayı vuran Eren takımını 1-0 öne geçirdi. Orhangazi Belediyespor'da orta sahada kaybedilen toplar sonrasında önce 24'üncü dakikada Soma'nın Gürcü futbolcusu Toma eşitliği sağladı, 26'ncı dakikada ise Atalay takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. İkinci yarıya da iyi başlayan Orhangazi Belediyespor, rakip kalede gol ararken, 59'uncu dakikada Somaspor'da Üzeyir sağ kanattan girip sert vurdu ve durumu 3-1'e taşıdı. Maçın uzatma dakikalarda Toma kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atttı ve maç 4-1 konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.

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