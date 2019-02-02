Orhangazi Belediyespor'da imzalar atıldı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),()

Orhangazi Belediyespor, hafta içinde Orhangazi takımları ve dışarıdan yeni transferlerine imzaları attırdı.

Sezonun ikinci yarısına eksik kadro ile başlayan Orhangazi Belediyespor, Teknik Direktör Servet Renda'nın isteği doğrultusunda yeni oyuncularla anlaşmaya vardı. Kırmızı siyahlılar, Gönenspor'dan Mert Yanık ve Oktay Peker'in yanı sıra, Gençlerbirliği'nden Emirhan Yıldız, İbrahim Çalışkan, Enes Çiçek ve Aras Bozkurt'u, Hürspor'dan ise Çağatay Çiçek ve Aykut Akdağ'ı kadrosuna dahil etti. Orhangazi Belediyespor yönetimi bu futbolculara imza attırıp forma giydirirken, oyuncuların yarın oynanacak olan Ayvalıkgücü Belediyespor maçı kadrosuna dahil edilecek.

FOTOĞRAFLI