Orhan Okulu, Kırkpınar'a hazırlanıyor

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - TARİHİ Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 2015 yılında başpehlivan olan Orhan Okulu, bu yılki güreşleri Korkuteli'de hazırlanıyor. Orhan Okulu, "Tek hedefimiz Edirne'den altın kemerle dönmek, bunu başaracak güçteyiz" dedi.

Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı, 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Korkuteli'de hazırlanıyor. Güreş antrenörü Kemal Yılmaz önderliğinde Korkuteli Stadyumu'nda düş koşu ve akşamları kros yaparak hazırlanan pehlivanlar, 21 günlük kamp sonrası Kırkpınar güreşlerine gidecek. 2015 yılında başpehlivan unvanını elde eden Orhan Okulu da antrenör Kemal Yıldız yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Orhan Okulu, kadrolarının yeni transferlerle güçlendiğini, iddialı bir takım olduklarını belirten Orhan Okulu, "Tek hedefimiz Edirne'den altın kemerle dönmek. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.

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