Orduspor taraftarı tek yürek oldu

Mustafa KIRLAK / ORDU, () -

Son 5 yılda 5 lig birden düşerek Ordu 1'inci Amatör Lig’de mücadele eden Orduspor’un yeniden eski günlerine kavuşması için binlerce taraftarlar sokağa döküldü, kulüplerinin yeninden eski günlerine dönmesi için destek çağrısında bulundu.

Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 5 yıl içinde büyük bir çöküş yaşayan Orduspor, kuruluşundan 50 yıl sonra geldiği yere döndü. 2011 yılında Süper Lig'e çıkan ve dünyaca ünlü teknik direktör Hector Cuper'i takımın başına getirip iyi bir grafik çizen mor-beyazlı kulüp, 2 yıl ligde tutundu. Süper Lig'de ikinci yılı olan 2012-2013 sezonunda PTT 1'inci Lig'e düşen Orduspor, bir daha toparlanamayarak her yıl bir alt lige düştü. Mor-beyazlı takım önce 2'inci, ardından 3'üncü Lig'e, daha sonra da Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) ve son olarak ise yerel lig olan 1'inci Amatör Lig’e düştü.

Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde transfer ettiği yerli ve yabancı futbolcuların paralarını ödeyemeyen köklü klüp, yer aldığı ligde de eksi 6 puan cezası aldı. Orduspor, 1'inci Amatör Lig’deki 15 haftalık seri sonunda 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 34 kez fileleri havalandıran mor-beyazlılar, kalesinde 8 gole engel olamadı. 32 puanla Ordu 1'inci Amatör Lig B Grubunda 2’nci sırada yer alan kulüp, önümüzdeki hafta sona erecek olan ligde play-off potasında tamamlamayı garantileyen takımlar arasında da yer alıyor.

TARAFTARLARDAN DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Ordusporlu bir grup taraftar, zor günler geçiren camianın birlik ve beraberlik içinde olduğunu göstermek adına bir yürüyüş düzenledi. Fidangör Taraftar Grubu tarafından organize edilen yürüyüşe yaklaşık bin taraftar katıldı. Altınordu ilçesindeki Köprübaşı Meydanı’nda toplanan taraftarlar, Sırrıpaşa Caddesi üzerinden marşlalar eşliğinde Ordu 19 Eylül Stadyumu'na kadar yürüdü. Çevredeki vatandaşlar da taraftarlara alkışlarıyla gösteriye destek oldu.

"İNŞALLAH HAK ETTİĞİ YERE GELECEKTİR"

Fidangör Taraftar Grubu Lideri Şenol Özcan, destek yürüyüşünde yaptığı açıklamada, "Süper Lig, 2'inci Lig, 3'üncü Lig, BAL ve en alt ligi de gördük. Biz hala mücadelemizi bir şekilde veriyoruz. Bu şehir de yavaş yavaş uyanmaya başladı. İnşallah bundan sonrası daha iyi olacak. Valimiz, vekillerimiz herkes Orduspor’dan yana. İnşallah hak ettiği yere gelecektir” dedi.

"SEVDAMIZIN PEŞİNDEN GİDİYORUZ"

1967 Orduspor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Sapmaz da, “En alt lige düşsek de sevdamızın peşindeyiz. Kulübümüzün kurtulması için gereken ne varsa da yapmaya hazırız. Bütün Ordu halkını, Ordu’nun önde gelenlerini desteğe çağırıyoruz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taraftarların yürüyüşünden detay görüntü

-Fidangör Taraftar Grubu Lideri Şenol Özcan’ın açıklaması

-Hakan Sapmaz’ın açıklaması

(FOTOĞRAFLI)

