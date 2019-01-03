Olcay Şahan: “Trabzonspor’da hedefim büyük”

TRABZON, ()

Trabzonspor'da Antalya kamp kadrosuna dahil edilmeyen ve gözden çıkarılan Olcay Şahan, Trabzonspor'da hedefinin büyük olduğunu, performansını en üst seviyeye çekip tekrardan takımına layık olmak istediğini söyledi.

Bordo-mavili takımın tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Trabzonspor'da hedefim büyük. Kulübümün zarar görmemesi için hiçbir hamle yapmayacağımı da bildirmek isterim" ifadelerine yer verdi.

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