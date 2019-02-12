Okullar Ligi'nden Süper Lig'e

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Okullar Ligi'nde keşfedilen Doğukan Sinik ve Fehmi Koç gibi yetenekler profesyonel ligdeki başarıları ile göz dolduruyor. 5 yılda Okullar Ligi'nde mücadele eden öğrenci sayısı 22 bin 770'e ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri spora teşvik etmek, spor altyapısı oluşturmak ve Antalya'dan milli sporcular yetiştirmek hedefiyle 2014 yılında başlattığı Okullar Ligi'ndeki birçok genç sporcu profesyonelliğe adım atıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Okullar Ligi'nde, Antalyaspor Kulübü antrenörleriyle koordineli olarak futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi spor branşlarında yetenekli sporcuların keşfedilerek, profesyonel kariyere adım atmaları sağlanıyor. Okullar Ligi'nde keşfedilen gençlerden bazıları Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de top koştururken kimi de Milli Takım formasını terletiyor.

OKULLAR LİGİ GENÇ YETENEKLERİ KEŞFEDİYOR

Okullar Ligi, Antalyaspor Kulübü'nün adeta altyapısı konumuna geldi. Ligi yakından takip eden Antalyaspor'un altyapı hocaları keşfettikleri genç yetenekleri kadrolarına alarak en iyi şekilde yetişmelerini sağlıyor. Doğukan Sinik, Fehmi Koç, Mustafa İnan, Cenk, Berkay, Mustafa Erdilman gibi sporcular, Okullar Ligi'nden çıkıp Antalyaspor forması giydi. Süper Lig'de de forma giyme şansı bulan gençler, projenin mimarı Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ PROFESYONEL FUTBOLCUSU OKULLAR LİGİ'NDEN

Okullar Ligi'nde top koşturduktan sonra Antalyaspor alt yapısından 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'na davet edilen ve Türkiye Süper Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu olma unvanını da elde eden Fehmi Koç, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi'ne Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisiyken okul takımı ile birlikte katıldım. İki yıl boyunca burada futbol oynadım. Okullar Ligi sporcuların kendi yeteneklerini keşfetmeleri adına başarılı bir organizasyon. Bu lige katılım yapan öğrenciler spora ilk adımı atarak, profesyonel olma yolunda ilerliyor. Gençlere yatırım açısından keyifli ve güzel bir proje. Kendimi gösterebilmek adına benim için de iyi bir basamak oldu. Bu proje devam ettiği sürece birçok sporcu altyapıya kazandırılacaktır. Bu projeyi hayata geçiren Menderes Türel başkanıma teşekkür ediyorum ve devamlılığını diliyorum" dedi.

DOĞUKAN SİNİK: BÜYÜK BİR HEYECAN

Antalyaspor'un ilk 11'inin vazgeçilmezi olan Doğukan Sinik ise “Futbola mahalle aralarında top oynayarak başladım. Okullar Ligi hepsinden heyecanlı oluyor, okulu temsil ediyorsunuz. Antalya'nın çocuğu olup bu takımda oynamak büyük bir heyecan ve büyük bir gurur. Herkese nasip olmaz" dedi.

MUSTAFA İNAN: MENDERES TÜREL'E TEŞEKKÜR EDİYORUM

Okullar Ligi Projesiyle önce Antalyaspor ardından Milli Takımla ile tanışan Mustafa İnan;

“Profesyonel olarak Antalyaspor futbolcusu olmama vesile olan bu projenin mimarı Menderes Türel'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MUSTAFA ERDİLMAN: YETENEKLERİM GELİŞTİ

Okullar Liginden geçen ve Antalyaspor altyapısında ter döken Mustafa Erdilman da, “Okullar Ligi sayesinde oynadığım maç sayısı artarak kendimi daha fazla geliştirme fırsatı buldum. Ayrıca farklı takımlarda oynama şansı bularak farklı hocalar tarafından izlendiğime şahit oldum. Bu benim için büyük bir fırsattı. Bu sayede U-14 Milli Takımı'na davet edildim. Çok mutluyum" dedi.

CENK VE BERKAY: HAYALLERİM GERÇEK OLDU

2 yıl Okullar Ligi'nde top koşturan Spor Lisesi öğrencileri Cenk ve Berkay gösterdikleri başarının ardından Antalyaspor'da profesyonel oyuncu olmayı başardı. Ardından Futsal U 19 Milli Takımı'ndan davet alan futbolcular, "Hayalini kurduğumuz tek şey Milli Takım Forması giymekti. Okullar Ligi bize önce Antalyaspor'un kapısını açtı. Şimdi de Milli Takımın kampına çağrıldık" dedi.

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