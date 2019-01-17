Okul sporları basketbol şampiyonası sona erdi

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün, 'okul sporları' faaliyet programında yer alan yıldız ve genç erkekler, genç kızlar basketbol şampiyonası sona erdi. Tosyalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalara, öğrenci ve veliler büyük ilgi gösterdi. Yıldızlar ve gençler kategorisinde 33 okul takımı 390 sporcuyla katılım sağladı. Şampiyonada, yıldız kızlar kategorisinde Özel Osmaniye Ender Ortaokulu, yıldız erkeklerde Özel Bilge Atabey Ortaokulu, genç kızlarda Özel Osmaniye Ender Anadolu Lisesi, genç erkekler TOBB Osmaniye Fen Lisesi birinci oldu. Tamamlanan müsabakaların ardından derece elde eden takımlara Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Tertip Komitesi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından kupa ve madalya takdim edildi.



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