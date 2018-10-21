Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri, Kayseri’de son buldu

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () - Kayseri, 2018 Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri klasik yay ve makaralı yay kategorileri müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Üç gün süren organizasyonun ilk gününde antrenman atışları, ikinci günüde klasik yay kategorisi kadınlar ve erkekler yarışları, üçüncü gününde ise makaralı yay kategorisi yarışları yapıldı. Türkiye geneli sıralamasında kategorilerinde ilk 8'de yer alan sporcuların katıldığı yarışların son gününde öğleden önce makaralı yay kadınlar finali gerçekleştirildi. Atışlar sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Yeşim Bostan altın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kulübü’nden Gizem Elmaağaçlı gümüş ve Eskişehir Okçuluk Spor Kulübü’nden Ayşe Bera Süzer bronz madalyanın sahibi oldu. Öğleden sonra yapılan erkekler mücadelesi sonucunda Marmara Okçuluk Kulübü sporcusu Muhammed Yetim altın, Aksaray Okçuluk Kulübü sporcusu Süleyman Aras gümüş, Okçular Vakfı sporcusu Demir Elmeağaçlı bronz madalyanın sahibi oldu.

DEMİR ELMAĞAÇLI: “BENİM İÇİN UNUTULMAZ BİR ORGANİZASYON OLDU”

Ulusal ve uluslararası birçok başarısı bulunan milli okçu Demir Elmağaçlı memleketi Kayseri’de unutamayacağı bir organizasyona tanık olduğunu söyledi.

Makaralı yay kategorisinde yarışan, 15 senedir kırılamayan rekoru egale eden ve dünya şampiyonalarında birçok başarısı bulunan Demir Elmağaçlı, 2018 Türkiye Kupası Finalleri sonrası açıklamalarda bulundu. Genç sporcu açıklamasında, “Memleketimde bu denli bir organizasyonun yapılması nedeniyle mutluyum. Finallerin bu sene 3’üncüsü düzenlendi, o da Kayseri’de oldu. Türkiye’nin hatta dünyanın en iyi 32 sporcusu burada yarıştı. Kayseri, okçuluk sporunda ilk kez bu kadar büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Burada yarıştığım ve kürsüye çıktığım için mutluyum. Nikahımı bu kadar önemli yarışlara denk getirerek sürpriz yapmak istedik. Güzel de olduğunu düşünüyorum. O nedenle de herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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