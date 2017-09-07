Okan Buruk Yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)- AKHİSAR Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Türk futbolunun sorununun yabancı sayısı değil, altyapı yetersizliği olduğunu söyledi.

Yabancı sayısıyla ilgili kuralın bugün getirilmediğini, uzun zamandır uygulandığını ve kimsenin sesini çıkarmadığını hatırlatan Buruk, "Bu konunun kaybedilen bir milli maçın ardından bahane olarak ortaya sürülmesi de yanlış. Yabancı kuralı, Türk futbolunun gelişiminde belki en son sırada yer alır. Biz önce altyapıya önem verelim, tesis yapalım, oyuncu yetiştirelim, futbol kültürümüz, oyun anlayışımız olsun. Ama biz hep bahaneler üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Ligde ilk üç hafta sonunda 7 puanla üçüncü sırada yer almalarının önemine değinen Okan Buruk, ligdeki hedeflerinin öncelikle güvenli bölgede kalmak olduğunu söyledi. Ligdeki konumlarına göre ilerleyen haftalarda yeni hedefler belirleyebileceklerini sözlerine ekleyen teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"Rakiplerimiz hazır hale geldikçe, lig zorlaşacak. Biz de üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Bu sezon alt sıralardan uzak kalarak üst gruba tutunmak amacındayız. Geçen sezon yakaladığımız başarılı çizgiyi hem oyun hem de skor olarak devam ettiriyoruz. Bu hafta Bursaspor deplasmanından da puanla dönmek istiyoruz."

Galatasaraylı Ryan Donk ile ilgilenmediklerini ifade eden Okan Buruk, "Donk'un adı bile geçmedi" dedi. Buruk, "Böyle bir düşüncemiz yok. Ben de haberi gazetelerden okudum. Birileri kendi kendine haber yapıyor" şeklinde konuştu. Geçen sezon devre arasında Medipol Başakşehir'den kiraladıkları Sokal Cikaleshi'yi bonservisiyle almak istediklerini ancak Arnavut futbolcuyu Osmanlıspor'un transfer ettiğini hatırlatan teknik adam, "Savunmanın merkezinde eksiğimiz var. Çok özel bir oyuncu bulursak değerlendiririz. İstediğimiz özelliklerde birini bulamazsak, transfer yapmayız" dedi.

'ÜLKEMİZDE YABANCI GİBİYİZ'

Akhisar Belediyesporlu Soner Aydoğdu, Türkiye'de yabancı futbolcuya hak ettiğinden fazla değer verildiğini söyleyerek, "Kendi ülkemizde yabancı gibiyiz" dedi. Kaliteli yabancı oyuncuya karşı olmadığını dile getiren Soner, "Bizden daha iyi oyuncu gelsin ve elbette oynasın. Ama çok kaliteli isimler gelmediği gibi, gelenler de bizim önümüze geçiyor. Bu durum zoruma gidiyor" şeklinde konuştu. Genç futbolcu, yabancı oyuncu sayısıyla ilgili olarak da, "Buna yukarıdakiler karar veriyor" ifadesini kulland