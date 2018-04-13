Ödemişspor'da keyifler yerinde 





Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, ()

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta normal sezonu lider tamamlayıp 7. Grup lideri Serik Belediyespor'la Play-Off'ta eşleşen Ödemişspor moral depoluyor. Rakibiyle 21 veya 22 Nisan'da 3. Lig hedefine ulaşmak için tarafsız sahada karşılaşacak Ödemiş'te taraftarlar idman ziyaretinde bulunarak futbolculara baklava ikram etti. Takımın genç oyuncusu Semi Çelik'in de 19. yaş günü Brezilya usulü kutlandı. Sürpriz doğum günü patisinde genç Semi un ve yumurtaya bulandı. Teknik Direktör Serol Emlek, her şeyin yolunda gittiğini belirterek, "Taraftarımızın bize verdiği destek çok önemli. Çocuklarımız da en iyi şekilde Serik maçına hazırlanıyor. Ödemişspor'un gelecek sezon 3. Lig'de yer alacağına inanıyorum" dedi.

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