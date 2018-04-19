Ödemişspor'a esnaf desteği 

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, ()

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off final maçında pazar günü Muğla'da Serik Belediyespor'la kozlarını paylaşacak Ödemişspor'a esnaf odaları başkanları moral ziyareti gerçekleştirdi. İESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Ödemiş Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Nihat Kahya, Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleriyle Uğraşanlar Esnaf Odası Başkanı Hülya Çavuş, Ödemiş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Necati Gülgen ve Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy, Ödemişspor'un Ormancı Ertuğrul Özdemir Tesislerin'deki idmana gelerek futbolcularla teknik ekibe baklava ikram etti. 23 yıldır süren 3. Lig hasretinin biteceğini belirten Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleriyle Uğraşanlar Esnaf Odası Başkanı Hülya Çavuş, oda olarak Ödemişspor taraftarına Muğla'ya gitmek üzere otobüs desteği vereceklerini kaydetti. Kırmızı-lacivertlilere başarılar dileyen Hülya Çavuş daha sonra penaltı attı. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette Çavuş penaltıyı gole çevirmeyi başardı.

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