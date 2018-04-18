Ödemişspor'a büyük destek

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, ()

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta sezonu lider tamamlayıp 23 yıl sonra 3. Lig'e dönmek için önünde yalnız Serik Belediyespor'la oynayacağı Play-Off maçı kalan Ödemişspor'da taraftarlar, pazar günü Muğla'da oynanacak karşılaşmaya akın edecek. Ödemiş Ticaret Odası, finalde takımın yanında olmak isteyen taraftarlara otobüs desteği verecek. Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Oda Meclis Başkanı İbrahim Surav, yöneticiler Nuri Yaşayan, Sadık Güllü, Ufuk Atik ve meclis üyesi Ali Yaparoğlu, takımı antrenmanda ziyaret ederek moral aşıladı.

Ödemişspor'un tarihi bir maça çıkacağını ifade eden Başkan Rıfat Eriş, Ödemiş'in bir bütün halinde takıma destek vermesi için çağrıda bulundu. Kendisi de bir dönem kırmızı-lacivertli formayı giyen Eriş, "Ödemişspor, hepimizi sevindiren sonuçlara imza attı. İlçemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Şimdi son bir maç kaldı. İnanıyoruz ki ondan da başarıyla ayrılacağız. Burada önemli olan Ödemiş'teki tüm STK'ların, iş dünyasının ve tüm kesimlerin ortak paydamız Ödemişspor için birleşmesi ve bu önemli final için desteğini göstermesidir" dedi.

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