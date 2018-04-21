Ödemişspor 3. Lig aşkına

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'u lider tamamlayan Ödemişspor, yarın 7. Grup lideri Serik Belediyespor'la 25 yıl sonra 3. Lig biletini almak için karşılaşacak. Muğla Atatürk Stadı'ndaki Play-Off maçı saat 15.00'te start alacak. Ödemiş, rakibini normal süre veya gerek olması durumunda uzatmalar ile seri penaltı atışlarında mağlup etmeyi başarırsa 1992-93 sezonunda düştüğü 3. Lig'e yıllar sonra dönecek. Mağlup takım ise profesyonel kategoriye yükselmek için Nevşehirspor Gençlik-Kırşehir Belediyespor eşleşmesinin mağlubuyla son kozunu oynayacak.

Geçen sezon Play-Off'un kapısından dönen Ödemiş, bu sezon grubunda 26 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle liderliği elde etti. Antalya temsilcisi Serik, 7. Grup'u 20 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgiyle zirvede tamamladı. Ödemiş'ten 60 otobüs dolusu taraftar, tarihi final için Muğla'ya akın edecek. Maça çok iyi konsantre olduklarını belirten Teknik Direktör Serol Emlek, "klımızda kazanmaktan başka düşünce yok. 3. Lig'e çıkışımızı ikinci maça bırakmadan ilan edeceğiz. Taraftarımızın desteğiyle Ödemiş'e profesyonel takım olarak döneceğiz" diye konuştu.