O maçta oynayan oyunculardan bir tek Barış Yardımcı kaldı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'un Beşiktaş ile son olarak oynadığı deplasman mücadelesinde forma giyen 14 oyuncudan yalnızca Barış Yardımcı mevcut kadroda bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor, siyah beyazlı ekibe karşı İstanbul’da oynadığı son maçı 2-1 kaybetmişti. 26 Ağustos 2017’de oynanan bu mücadelede Bursaspor adına sahada ter döken oyunculardan mevcut kadroda ise yalnızca Barış Yardımcı kaldı. Sahaya çıkan ilk 11 ve sonradan oyuna giren 3 oyuncu arasında geride kalan 13 oyuncu ise şu an yeşil beyazlıların mevcut kadrosunda yer almıyor. Bursaspor, söz konusu mücadeleye Harun Tekin, Barış Yardımcı, William Troost-Ekong, Titi, Aziz Behich, Emmanuel Badu, Mikel Agu, Dzon Delarge, Pablo Batalla, Bogdan Stancu ve Deniz Yılmaz 11’iyle başlamış; Cristobal Jorquera, Sinan Bakış ve Jires Kembo ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Devre arasında takımdan gönderilmek istenen ancak anlaşma sağlanamayan Jires Kembo da Bursaspor’un TFF’ye verdiği 24 kişilik kadroda yer almıyor.

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