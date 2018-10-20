Nuri Şahin'li Werder Bremen, Galatasaray'ın rakibini devirdi

İSTANBUL () - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Schalke 04, Bundesliga 8'inci hafta maçında sahasında Nuri Şahin'li Werder Bremen'e 2-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Schalke 04, ligde Werder Bremen'e 43'üncü ve 66'ncı dakikalarda Eggestein'in attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.

Maçta 78 dakika forma giyen Nuri Şahin, bu dakikada yerini Kevin Mohwald'a bıraktı.

Bu sonuçla Schalke 04, 8'inci hafta sonunda toplamda aldığı 6 puanla 16'ncı sırada yer aldı. Werder Bremen ise puanını 17'ye yükselterek haftayı ikinci sırada noktaladı.