Norveç- Türkiye Maçı Hangi Kanalda ve Ne zaman? Muhtemel Kadro

Ay yıldızlı takım ile Norveç 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında G grubunda oynayacak oldukları ikinci müsabaka için tekrar karşı karşıya gelecekler. Heyecanlı karşılaşma öncesi takımlar için aday kadrolar belli oldu. Türkiye 2022 Dünya Kupası eleme maçlarının ikincisinde Norveç ile karşılaşacak bu karşılaşmada Türkiye Norveç'e konuk oluyor. Heyecanlı Norveç karşılaşması öncesi ay yıldızlı takımın kadroları belli oldu. Maç izlemek isteyenler, maçın hangi gün hangi kanalda ve ne zaman olacağına ilişkin detayları merak ediyor.

Koronavirüs sebebiyle kısıtlamalara takılan Norveç Futbol Federasyonu maçın İspanya'nın Malaga kentinde oynanmasına karar verdi.

Türkiye Norveç maçı hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? La Rosaleda stadında oynanacak olan maçın ev sahibi Norveç olurken, 27 Mart Cumartesi Tarihinde oynanacak olan maç saat 20:00'da başlayacak. maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ay yıldızlı takım'ın aday kadrosu;

Kaleci: Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Uğur Çakır, Mert Günok

Savunma: Nazım Sangare, Mert Müldür, Caner Erkin, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş

Orta saha: Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Deniz Türüt, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı

Hücum: Enes Ünal, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Norveç milli takımı aday kadro;

Kaleci: Andre Hansen, Kristoffer Klaesson, Sten Grytebust, Rune Jarstein

Savunma: Birger Meling, Martin Linnes, Haitam Aleesami, Jonas svensson, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Seat Strandberg, Marius Lode, Leo Ostigard, Ruben Gabrielsen, Stain Gregersen

Orta Saha: Patrick Berg, sander Berge, Fredrik Midtsjo, Mathias Normann, Morten Thorsby, Iver Fossum, Martin Odegaard, Mohamed Elyounoussi, Jens Petter Hauge, Mats Moller Daehli

Hücum: Erling Haaland, Joshua King, Jorgen Strand Larsen, Kristian Thorstvedt, Alexander Sörloth, Tokmac Nguen