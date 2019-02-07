Nilüfer Belediyesopor’lu atletlerden 18 madalya

BURSA Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019 Yılı Atletizm Pist Açılış İl Birinciliği Yarışmaları”nda Nilüfer Belediyesporlu atletler 8 birincilik, 4 ikincilik, 6 üçüncülük alarak topladıkları 18 madalya ile yarışlara damga vurdu.

Nilüfer Belediyespor, farklı branşlarda katıldığı turnuvalara başarılarıyla damga vuruyor.

05-06 Şubat 2019 tarihlerinde Bursa Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “2019 Yılı Atletizm Pist Açılış İl Birinciliği Yarışmaları”na katılan Nilüfer Belediyesporlu sporcular, toplamda 18 madalya kazandı. Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu’nda 521 sporcunun katılımıyla yapılan yarışmalarda kızlar ve erkekler küçük, yıldız, genç olmak üzere 6 kategoride yapıldı. Yıldız erkekler kategorisinde Nilüfer Belediyespor’dan Ömer Faruk Şengelen uzun atlama ve 80 metre koşuda, Tuğra Alp de 100 metre engelli koşu ve yüksek atlamada birincilik kürsüsüne çıktı.

Yıldız erkeklerde Nilüfer Belediyesporlu Emre Kurnaz 60 metre koşu, Yuşa Sel de 2000 metre koşuda birinci oldular. Yine yıldız erkeklerde 800 metre koşuda Yuşa Sel, 2000 metre koşuda da Kerem Başaran ikincilik sevinci yaşadılar. Yüksek atlamada Ayhan Köse üçüncü oldu. Genç erkeklerde uzun atlamada M. Mert Topal şampiyonluk elde etti.

Genç kızlar kategorisinde sırıkla yüksek atlamada Aleyna Yüce birinci oldu. Yine genç kızlarda 100 metre engellide Aybüke Macit ile yüksek atlamada Selda Albayrak ikincilik kürsüsüne çıktılar. 3 adım atlamada Aleyna Yüce, 300 metre engelli koşuda Selda Albayrak, uzun atlamada Aleyna Bilgin ve yüksek atlamada Reyyan Atmaca, küçük kızlar 60 metre koşuda da Melda Aykutoğlu üçüncü olmaya hak kazandılar.

Yarışlarda büyük başarı elde eden atletleri kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Alınan sonuçlar gurur verici ama en önemlisi çocuklarımızın, gençlerimizin sporla ilgilenmesi. Nilüfer Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.