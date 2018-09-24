Nijerya - Türkiye: 74-68

İSTANBUL,()

SALON: Quico Cabrera

HAKEMLER: James Alexander Boyer, Julio Anaya, Nan Ye

NİJERYA: Ogoke 22, Mohammed 9, Amukamara 5, Elonu 6, Akhator 13, Edeferioka 3, Nyingifa 9, Kalu 7, Imovbioh, Okoye

TÜRKİYE: Işıl Alben 15, Bahar Çağlar 10, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek 5, Quanitra Hollingsworth 11, Asena Yalçın 2, Cansu Köksal 5, Olcay Çakır Turgut 11, Tuğçe Canıtez 4, İlayda Güner 1, Esra Ural Topuz 4

1'İNCİ PERİYOT: 7-15

İLK YARI: 29-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-42

2018 FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası B Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Türkiye, Nijerya'ya 74-68 mağlup olarak ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.



İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında mağlup olan milliler, B Grubu’ndaki son maçında 25 Eylül Salı günü TSİ 13.30’da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.