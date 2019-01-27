Niğde Anadolu FK - Utaş Uşakspor: 2-1

Ali KADI / NİĞDE ()

STAT: 5 Şubat

HAKEMLER: Metahan Alpat (xx), Fatik Karatağ, (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx)

NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre (xx), Seydi (xx) , Yusuf (xx), İsmail (xx) Dk. 78 Şevki (x), Fatih (xx), ,Egehan (xx) Dk. 46 Olcay (x) , Kahraman (xx) , İzlem (xx) , Caner (xx), Gökcan (xx), Berkay (xx) Dk. 70 Enis (x)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x), Kerem (x), Murat (x), Tayfun(x) Dk. 87 Emre (x), Emrah, (x), Oğuzhan (x), Fatih (x) Dk. 90 Nurettin (x), Melih (x), Rıdvan (x) Dk. 81 Oğuzhan Yıldırım (x), Semih (x), Hikmet (x)

GOLLER: Dk. 52, 90+4 Fatih (Niğde Anadolu), Dk. 33 Emrah (Utaş Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Utaş Uşakspor'u 52'nci ve 90+4'üncü dakikada Fatih'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Utaş Uşakspor'un tek golü 33'üncü dakikada Emrah'tan geldi.

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