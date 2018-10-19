Nevşehirli 2 futbolcu milli takıma çağrıldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR ()

Nevşehir Belediyespor U14 futbol takımı futbolcusu Efekan Karayazı, milli takımına davet edildi. Milli takımın çalışmalarına katılan Efekan'ın yanı sıra, yine geçen yıl Nevşehir Belediyespor alt yapısından yetişen ve Sivasspor'da top koşturan İsmail Yolcu da ilk defa milli takıma çağrıldı.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Nevşehir’de alt yapıda yetişen 2 futbolcunun büyük bir başarıya imza atarak milli takıma davet edilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyerek, ''Nevşehir Belediyespor olarak milli takıma oyuncu göndermek gibi büyük bir başarıya imza attık. Futbolcularımız izleniyor. Büyük takımların teknik adamları futbolcularımızı izliyor. Efekan ve İsmail de gelen hocaların dikkatini çektiler. İsmail’i geçen sezon Sivasspor'a verdik. Oradaki başarılı futboluyla milli takıma davet edildi. Efekan ise Nevşehir’de oynadığı

maçlarla milli takım hocalarının gözüne girdi. Böylece milli takım kapısı onlar için açıldı.

İnşallah milli takımımızda da başarılı olarak bizleri gururlandırırlar“ dedi.

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