Negredo attı , Beşiktaş şaha kalktı ! A.Alanyaspor 1-2 Beşiktaş

Ligde 4 haftadır 3 puan hasreti yaşayan Beşiktaş , bu kötü gidişata A.Alanyaspor karşısında dur dedi.Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren Beşiktaş Süper Lig'de üst üste 4 maçta da galibiyet alamamıştı.Süper Lig'in 10.haftasında Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olan Beşiktaş zorlu deplasmandan golcülerin attığı gollerle galip gelmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş 8.dakikada son günlerin formda ismi olan Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti.Oyunun kontrolünü genelde elinde tutan Beşiktaş 26.dakikada Welinton attığı müthiş golle neye uğradığını şaşırdı.İlk yarı bu skorla tamamlanırken Beşiktaş ikinci yarıyada hızlı bir giriş yaptı.İkinci yarıda Aytemiz Alanyaspor'un kalesini adeta abluka altına alan Beşiktaş , A.Negredo'nun 88.dakikada attığı golle karşılaşmada yeniden öne geçti ve maç bu skorla tamamlanmış oldu.Negredo ligde ilk golünü atarken galibiyette büyük bir pay sahibi oldu.