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Nefes kesen karşılaşmada kazanan çıkmadı Beşiktaş 2 Trabzonspor 2 maç özeti

Süper Lig'in 7.Haftası'nda Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı.Nefes kesen karşılaşma 2-2 berabere bitti.

01 Ekim 2017 Pazar 20:46
Nefes kesen karşılaşmada kazanan çıkmadı Beşiktaş 2 Trabzonspor 2 maç özeti

Vodofone Park'taki maç beklendiği gibi çok hızlı başladı.Maçın 13.dakikasında Beşiktaş'ın yıldız ismi Talisca'nın ceza sahasın dışından çektiği enfes şutla Beşiktaş 1-0 öne geçti.Dakikalar 21'i gösterdiğinde eski Beşiktaş'lı Olcay Şahan ceza sahası içindeki şık vuruşuyla durumu eşitledi.İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci Yarı

Şampiyonlar Ligi'nden yorgun dönen Beşiktaş 2.yarıda iyice oyundan düştü.Trabzonspor ataklardan eli boş dönerken Beşiktaş sezon başında transfer ettiği Jeremain Lens ile öne geçti.Talisca'nın pasıyla ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yapan Lens topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş yeniden öne geçti.Maçta 2-1'den sonra bütün riskleri göze alan Trabzonspor Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Hugo Rodellaga ile üçlü forvete döndü ve sonunda golü buldu.Jeremain Lens'in karşı karşıya pozisyonda kaçırdığı golün ardından Trabzonspor golü buldu.Sağ kanatta topla buluşan Pereira ortasını ön direkte bulunan Rodellega'ya yapıyor, Rodellaga'nın kafa vuruşu Fabri'nin müdahalesine rağmen direğe de çarpıp ağlara gitti.Maçta başka gol olmazken maç 2-2 berabere bitti.

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